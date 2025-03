Star Academy : Axel Marbeuf annonce la sortie de son nouveau single « Depuis toi »

Publicité





Axel Marbeuf, demi-finaliste de la Star Academy 2023, s’apprête à dévoiler son nouveau single intitulé « Depuis toi » le 14 mars 2025. Après le succès de ses précédents titres, « Chante » et « Pour la première fois », Axel continue de tracer sa route.











Publicité





Révélé lors de la Star Academy 2023, Axel Marbeuf a rapidement conquis le public grâce à sa voix puissante et son charisme. Depuis la fin de l’émission, il n’a cessé de multiplier les projets, notamment en rejoignant la troupe de la comédie musicale « Je vais t’aimer », rendant hommage à l’œuvre de Michel Sardou.

Son premier single, « Chante », sorti le 1er mars 2024, a marqué le début de sa carrière solo. Ce titre reflétait déjà sa passion pour la musique et son envie de partager des messages positifs avec son public.

Quelques mois plus tard, en juin 2024, il a enchaîné avec « Pour la première fois », un morceau estival et dansant qui a confirmé son talent et sa capacité à se réinventer.



Publicité





Avec « Depuis toi », Axel promet une nouvelle facette de son univers musical. Les fans pourront découvrir ce single sur toutes les plateformes de streaming dès le 14 mars 2025.

VIDÉO extrait du nouveau single d’Axel Marbeuf