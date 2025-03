Star Academy : Ebony victime de racisme à Lille, le concert interrompu

Publicité





​Lors du concert de la Star Academy au Zénith de Lille le samedi 22 mars 2025, un incident regrettable a perturbé la soirée. Ebony, finaliste de la dernière édition de l’émission, a été la cible d’un geste obscène et raciste de la part d’une spectatrice. ​











Publicité





Après avoir interprété « Never Enough » en duo avec Marine, Ebony a été confrontée à ce comportement inacceptable. Visiblement émue, elle a interrompu le concert pour s’adresser directement à la personne concernée : « Un petit message pour une petite dame dans le public, qui m’a fait un signe pas gentil, moi je l’aime en tout cas, et j’aime tout le monde dans cette salle. » ​

Tous les académiciens ont rapidement rejoint Ebony pour l’entourer d’amour. Ebony a alors craqué, elle s’est effondrée sur scène et le public de Lille lui a réservé une ovation.

« Bravo à Ebony pour sa force, sa classe et son courage. Honte à cette dame et son geste. Et love au public de Lille qui a soutenu et acclamé Ebony suite à sa prise de parole sur l’instant. Elle a eu raison. À toute la troupe. Vous êtes unis et c’est beau à voir. » a écrit sur le réseau social X Lucie Bernardoni, répétitrice de la Star Ac qui accompagne les académiciens sur X.



Publicité





« Les geste haineux, le racisme et toute autre forme de discrimination et / ou d’intimidation, n’ont pas de place sur cette tournée, n’en ont jamais, n’en ont nulle part » a réagit Marguerite sur Instagram.

« Parce qu’on répondra toujours à la haine par de l’amour. Ebony je t’aime, t’es un reine » a écrit Emma sur Instagram.

Cet incident survient dans un contexte où Ebony a déjà été victime de propos racistes sur les réseaux sociaux depuis sa participation à la Star Academy. En janvier dernier, l’association SOS Racisme avait dénoncé ces attaques et appelé à une réponse ferme de la part de la production de l’émission et des autorités judiciaires. ​

La production de la Star Academy n’a pas encore réagi officiellement à cet incident survenu à Lille. Les fans d’Ebony et les associations de lutte contre le racisme attendent des mesures concrètes pour assurer la sécurité et le respect des artistes lors des prochains concerts.