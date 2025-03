Star Academy : Julien Lieb déçoit ses fans, il reporte plusieurs concerts

Publicité





Mauvaise nouvelle pour les fans de Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023. Après avoir annoncé de premières dates de tournée à travers la France, finalement il a décidé d’assurer la première partie de la tournée de la nouvelle promo de la Star Academy et reporte toute une série de concerts !











Publicité





Les organisateurs de la tournée de Julien Lieb ont ainsi annoncé le reporte des concerts prévus à Tarbes, Saint-Grégoire, Nantes, Angers, ou encore Le Mans.

« Nous souhaitons inscrire ces concerts dans une dynamique encore plus forte et cohérente, en les reprogrammant après sa date à La Cigale (Paris) le 24 septembre 2025 et plusieurs temps forts à venir pour Julien. Dans les prochaines semaines, de belles actualités seront dévoilées, marquant une nouvelle étape dans son parcours artistique. » a expliqué 213 Productions.

Les fans de Julien Lieb sont nombreux à avoir exprimé leur mécontentement suite à ces reports à des dates très éloignées. Le concert d’Angers est reporté au 22 novembre tandis que pour ceux de Saint-Grégoire et Le Mans il faudra patienter jusqu’aux 27 et 28 mars 2026 !



Publicité