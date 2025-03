Star Academy : Julien Lieb prend la défense d’Ebony en plein concert (VIDÉO)

Publicité





Après les attaques racistes dont Ebony a été victime hier en plein concert de la Star Academy à Lille, Julien Lieb a pris la défense de la jeune femme ce dimanche. Les académiciens donnaient un nouveau concert cet après-midi et Julien assurait la première partie, il en a profité pour s’exprimer.











« La haine n’a pas sa place. L’amour vaincra, Ebo nous l’a prouvé hier. Et si il y a des gens ici qui sont venus propager ce genre d’idées nauséabondes je vous propose de partir tout de suite parce que je pense parler au nom de tout le monde ici et des gens derrière pour dire qu’on est venus pour passer un bon moment et qu’on est venus pour le passer ensemble » a déclaré Julien aujourd’hui, toujours au Zénith de Lille.«

Hier soir en plein concert, Ebony a été confrontée à ce comportement inacceptable. Visiblement émue, elle a interrompu le concert pour s’adresser directement à la personne concernée : « Un petit message pour une petite dame dans le public, qui m’a fait un signe pas gentil, moi je l’aime en tout cas, et j’aime tout le monde dans cette salle. » ​

VIDÉO Julien Lieb s’exprime après les attaques visant Ebony