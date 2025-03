Star Academy : Marine réagit aux attaques et dénonce « des mensonges »

Publicité





Marine, la grande gagnante de la Star Academy 2024, est au coeur de vives critiques depuis la publication d’un article de Voici la semaine dernière. Dans cette publication, la jeune femme est accusée d’avoir une attitude hautaine, de ne pas dire bonjour aux équipes ou encore de ne pas saluer son public, avec lequel elle rechignerait à faire des photos.





Ce week-end à Genève pour la tournée Star Academy, Marine s’est confiée dans une interview pour le site suisse 24 heures et elle dénonce « des mensonges » et avoue que ça la touche beaucoup.







« Pas hyper bien. » a répondu Marine quand le journaliste lui a demandé comment elle allait.

« L’article ne dit que des mensonges, j’en ai marre. Je suis toujours supercontente de saluer le public, c’est souvent moi qui reste le plus longtemps aux séances de dédicace, et avec les équipes, tout se passe bien. Je ne comprends pas comment quelqu’un de la production a pu dire des choses pareilles. C’est fou! Ils ont même dit que je n’aimais plus chanter mon single, c’est n’importe quoi. Il faut vraiment ne jamais venir aux concerts pour penser cela. » a-t-elle confié.



« Quand je suis allée sur X après la publication de l’article, j’ai découvert plein de messages qui disaient «Ce n’est pas étonnant» ou «J’étais sûr qu’elle était comme ça.» Forcément, ça alimente la haine. Quand on ne m’aime pas pour quelque chose que je ne suis pas, c’est vraiment dur, j’ai envie de leur dire que c’est faux, mais ça ne sert à rien »

Marine a même expliqué qu’elle se sentait mieux au château de la Star Academy qu’à l’extérieur depuis qu’elle a gagné : « Finalement, je crois que j’étais mieux au Château, sans mon téléphone. On faisait juste de la musique et c’était trop bien. On n’avait aucun lien avec l’extérieur et on vivait notre aventure entre nous.«