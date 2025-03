The Voice : résumé et replay des 7èmes auditions à l’aveugle (15 mars 2025)

Publicité





The Voice du samedi 15 mars 2025, résumé et replay – C’est parti pour la septième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Eve, 24 ans, qui chante « The house of the rising sun » de The Animals. Les 4 coachs finissent par se retourner ! Eve finit par rejoindre l’équipe de Patricia.







Edem Omega reprend « Comme d’habitude » de Claude François. Personne ne se retourne et pourtant le public lui réserve une ovation !

Géraldine, 40 ans, reprend « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday. Aucun coach ne se retourne.



Kenny, 25 ans, chante « Soleye », un chant traditionnel créole. Zaz se retourne seule, il rejoint donc son équipe.

Nanou, 22 ans, a une seconde chance et passe pour la seconde fois. Il a choisi « Comme ils disent » de Charles Aznavour. Mais une nouvelle fois, aucun coach ne se retourne.

Laelia, 26 ans, chante « Figures » de Jessie Reyez. Florent se retourne, suivi de Patricia et Vianney au dernier moment. Elle décide de rejoindre Patricia.

Jordan, 31 ans, a déjà essayé il y a deux ans. Il reprend « Voilà c’est fini » de Jean-Louis Aubert. Patricia finit par se retourner dans les derniers instants ! Il rejoint son équipe.

Khenoah, 20 ans, chante « Moment parfait » de Philippe Katrine. Zaz et Florent se retournent, suivis de Vianney. Il continue dans l’équipe de Vianney !

Alyssa, 32 ans, « I surrender » de Céline Dion. Personne ne se retourne.

Adam chante « L’aziza » de Daniel Balavoine. Zaz de retourne seule, il rejoint son équipe.

Flury, 43 ans, interprète « Unchain my heart » de Joe Coecker. Personne ne se retourne.

Dalia, 26 ans, chante « Sara perche ti amo » de Ricchi e Poveri. Aucun coach ne se retourne.

Manon, 21 ans, reprend « Adagio » de Lara Fabian. Florent se retourne seul, elle rejoint son équipe.

The Voice du 15 mars 2025, le replay

Cette 7ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 22 mars 2025 pour le prime 8 !