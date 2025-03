The Voice : résumé et replay des 8èmes auditions à l’aveugle (22 mars 2025)

Publicité





The Voice du samedi 22 mars 2025, résumé et replay – C’est parti pour la huitième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.











La soirée débute avec Miya, 22 ans, qui reprend « Stone cold » de Demi Lovato. Rapidement, Zaz, Florent et Vianney se retournent ! Patricia les rejoint sur la fin. Carton plein donc ! Elle hésite et décide finalement de rejoindre Vianney !

On continue avec Georges, 57 ans, qui reprend « Amsterdam » de Jacques Brel. Aucun coach ne se retourne.

Place à Tifany B, qui vient de Madagascar. Elle interprète « Rivers of Babylon » de Boney M., Zaz, Florent et Patricia se retournent. Elle décide de continuer avec Florent Pagny.



Julie, 30 ans, reprend une chanson de Whitney Houston. Aucun coach ne se retourne.

Place ensuite à Lucas, qui vient de la Réunion. Il chante « Ta peine » de Lara Fabian. Zaz et Florent se retournent. Il décide d’aller avec Florent !

Kristyn vient du Var, elle chante « Il est mort le soleil » de Nicoletta. Aucun coach ne se retourne.

Kylian, 18 ans, a déjà fait The Voice Kids en 2019. Il reprend « Alter Ego » de Jean-Louis Aubert. Zaz, Florent et Vianney se retournent. Il décide de continuer dans l’équipe de Vianney ! Vianney a désormais son équipe au complet.

On découvre ensuite Cédric, 45 ans, qui vient de Marseille. Il chante en provençal, mais personne ne se retourne.

Place à Athéna, 25 ans, qui chante « Il me dit que je suis belle » de Patrica Kaas. Patricia finit par se retourner ! Elle rejoint automatiquement son équipe.

Nicolas, 24 ans, reprend « Des ronds dans l’eau » de Françoise Hardy. Personne ne se retourne.

Shana, 24 ans, interprète « You keep me hangin’ on » de The Supremes. Zaz se retourne rapidement. Florent la rejoint sur la fin ! Elle rejoint l’équipe de Zaz.

Londe, 28 ans, chante « Bad boy » d’Yseult. Aucun coach n’est au rendez-vous !

Chris, 22 ans, reprend « What was I made for » de Billie Elish. Patricia et Florent finissent par se retourner. Il décide de rejoindre Patricia, dont l’équipe est désormais complète !

The Voice du 22 mars 2025, le replay

Cette 8ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 29 mars 2025 pour le prime 9 !