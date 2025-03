Zone Interdite du 23 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 23 mars « Adultères, fraudes, disparitions : les détectives privés sur tous les fronts »

En France, ils ne sont qu’un millier, opérant dans l’ombre, loin des regards et de la notoriété. Leur métier ? Détective privé. Un univers qui fascine et alimente bien des fantasmes, avec ses planques discrètes, filatures minutieuses et stratagèmes ingénieux. Si autrefois ces enquêteurs étaient surnommés « la brigade des cocus » en raison de leur spécialisation dans les affaires d’adultère, leur champ d’action s’est aujourd’hui considérablement élargi. Désormais, ils traquent les fraudes à l’assurance, recherchent des disparus et percent à jour les escroqueries en tout genre. Pendant plus d’un an, nous avons plongé dans le quotidien de ces professionnels de l’ombre. Quelles sont leurs méthodes ? Comment parviennent-ils à résoudre leurs enquêtes ? Leurs découvertes, parfois, bouleversent des existences.

Ces dernières années, une nouvelle clientèle s’est tournée vers eux : les chefs de PME. Débusquer un arrêt maladie abusif ou démanteler une concurrence déloyale, c’est le quotidien de Victor, à Toulon, et de Jérémy, à Montpellier. Face à des cibles de plus en plus méfiantes, ils doivent sans cesse innover pour mener à bien leurs missions. Jérémy, lui, fait souvent équipe avec Lisa, une ancienne élève de son école de détective. À 25 ans, elle fait partie des rares femmes du métier : seulement 80 en France. Pour elle, devenir détective était un rêve d’enfant. Petite, elle adorait se glisser dans la peau d’une espionne et résoudre des énigmes.



Sandra, elle, a découvert cette vocation bien plus tard. Aujourd’hui âgée de 57 ans, c’est un bouleversement personnel qui l’a poussée à changer de voie. Trompée par son mari et éprouvée par un divorce difficile, elle décide, il y a quatre ans, de se réinventer. Diplôme en poche, elle ouvre son agence et se consacre principalement aux affaires conjugales, aidant les conjoints blessés à obtenir la vérité. Son audace et son sens de la répartie sont ses meilleurs alliés pour se sortir des situations les plus improbables.

Catherine, quant à elle, a choisi un tout autre terrain d’enquête : la généalogie. Ses missions consistent à retracer des histoires familiales, souvent teintées de mystère. Parmi ses clientes, Carole, née sous X, espère, à 51 ans, retrouver ses parents biologiques. Pour mener cette quête, Catherine écume les archives, consulte des centaines de registres et sillonne la France à la recherche du moindre indice. Mais si elle parvient à identifier les parents de Carole, ceux-ci accepteront-ils de la rencontrer ? L’attente promet d’être longue et pleine d’incertitudes…