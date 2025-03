The Voice : résumé et replay des dernières auditions à l’aveugle (29 mars 2025)

Publicité





The Voice du samedi 29 mars 2025, résumé et replay – C’est parti pour la neuvième et dernière soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Eÿs, 24 ans, qui chante « Desert rose » de Sting. Florent et Zaz se retournent. Elle décide de rejoindre l’équipe de Florent Pagny !







Place ensuite à Walid, 33 ans, qui reprend « Ça fait mal » de Christophe Maé. Personne ne se retourne !

Coline B, 23 ans, chante « Un monde parfait » d’Ilona Mitrecey. Aucun coach ne se retourne.



Julie, 30 ans, revient pour la seconde chance. Elle reprend « Si j’étais un homme » de Diane Tell. Florent se retourne, suivi de Patricia sur la fin. Elle décide de continuer avec Patricia.

Place à Sébastien, 37 ans, qui reprend « I dreamed a dream », bande originale des Misérables. Florent se retourne seul, il rejoint donc son équipe.

Paul, 30 ans, chante « Le déserteur » de Boris Vian. Personne ne se retourne.

Bot Patchivalo, 73 ans, reprend « Djelem, djelem ». Zaz se retourne seule, il rejoint son équipe.

Etoile, 23 ans, interprète « Une histoire d’amour » de Mireille Matthieu. Personne ne se retourne.

Rick reprend « Cry » dee Benson Boone. Florent, Zaz eet Patricia se retournent. Il décide d’aller dans l’équipe de Zaz.

Kylia, 26 ans, reprend « I was made for lovin’ you » de Kiss. Florent et Zaz se retournent. Elle décide de rejoindre Florent.

Maxance, 25 ans, chante « Me et Mrs Jones » de Billie Paul. Aucun coach ne se retourne.

Francesco, 34 ans, passe ensuite et fait retourner Patricia dans les dernières secondes. Il rejoint donc son équipe !

Dernier talent de la saison : Stefany, 34 ans, reprend « Last dance ». Mais aucun coach ne se retourne.

The Voice du 29 mars 2025, le replay

Cette 9ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 5 avril 2025 pour le prime 10 !