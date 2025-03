Capital du 30 mars 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 30 mars 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Manger pas cher : les nouvelles stars des assiettes ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 30 mars 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Nouveaux concepts, nouvelles filières : le carton des discounters alimentaires

Remplir son frigo pour 30 euros par semaine semble irréaliste, et pourtant, de nombreuses familles y parviennent grâce aux discounters alimentaires. Avec des prix réduits de 20 à 70 % par rapport aux supermarchés traditionnels, ces enseignes sont devenues une solution incontournable pour préserver le budget des ménages. Plus de 4 300 magasins surfent sur cette tendance du low-cost et de l’anti-gaspillage, au point de faire de l’ombre aux géants de la distribution. Prix Miam, Frais Malin, Gaspicasse ou Freshopp : comment ces enseignes se développent-elles partout en France ? Leurs rayons, de plus en plus fournis, proposent des produits frais, des grandes marques, de la viande et même des surgelés. Mais comment parviennent-ils à récupérer des lots rejetés des circuits classiques à des tarifs défiant toute concurrence ? Entre rapidité et flair pour repérer de nouvelles filières et fournisseurs, qui tire son épingle du jeu ? Et pour les consommateurs, quelles sont les meilleures adresses pour faire des économies ?

Ruée sur l’œuf : enquête sur la star anti-crise des assiettes !

Pratique, savoureux et économique : difficile de rivaliser avec l’œuf ! Déjà incontournable dans l’alimentation des Français, il est devenu un véritable allié anti-crise face à l’inflation. Avec un prix moyen sous les 2 euros la boîte de six, il offre une alternative bien plus abordable que la viande ou le poisson. Résultat : jamais les Français n’en ont autant consommé, atteignant 224 œufs par an et par personne, soit une hausse de 10 % en deux ans ! Cette demande record profite aux producteurs, mais met aussi les distributeurs face au risque de pénurie. Pour répondre à cette explosion, certains agrandissent leurs élevages et cherchent à maximiser la production. Mais entre élevages en plein air, au sol ou en cage, quelles sont les répercussions sur les coûts et les prix ? Les labels affichés sur les emballages tiennent-ils vraiment leurs promesses ? Et si la solution la plus économique était d’adopter ses propres poules pondeuses ? Poule pour Tous propose une alternative originale, mais est-elle réellement rentable pour les familles ? Plongée dans un marché en pleine ébullition.



Publicité





Emmental : comment les industriels râpent les prix ?

Indispensable dans les cuisines, le fromage râpé est l’un des rares produits laitiers à connaître une forte croissance. Alors que les ventes de fromage stagnent, celles du râpé ont bondi de 16 % en trois ans, avec une consommation moyenne de près de quatre kilos par an et par personne. L’emmental reste la star du rayon, mais les écarts de prix sont considérables. Face aux poids lourds comme Président et Entremont, les marques distributeurs affichent des tarifs jusqu’à 30 % inférieurs. Comment expliquer ces différences ? Quels ingrédients et procédés permettent aux premiers prix d’être si compétitifs ? Entre lait importé, additifs et techniques de fabrication, les industriels rivalisent d’ingéniosité pour proposer des tarifs attractifs. Pour se démarquer, Entremont mise sur une origine 100 % française, tandis que Président, marque phare de Lactalis, innove pour améliorer la texture et élargir sa gamme. Comment obtenir un râpé plus fondant ? Et quelles nouvelles saveurs s’apprêtent à envahir les rayons ?