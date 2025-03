Un dimanche à la campagne du 16 mars 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 16 mars 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 16 mars 2025 : sommaire et invités

Dans cet épisode d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez a reçu trois invités qui ont réalisé leurs rêves jusqu’au bout.

Pierre-François Laval, alias PEF, est acteur, réalisateur et metteur en scène. C’est en 1997 qu’il se fait connaître du grand public sur la chaîne Comédie, puis sur Canal + avec les sketchs décalés de la troupe des « Robins des bois », aux côtés de Marina Foïs, Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélémy.



Natasha St-Pier fait partie des artistes qui ont marqué la scène musicale francophone, avec des tubes comme « Tu trouveras », fruit de sa collaboration avec Pascal Obispo. Ses albums ont été certifiés disque d’or, et son album « De l’amour le mieux » a même été double disque de platine en 2002. Elle a remporté une victoire de la musique en 2003 à 21 ans. Malgré des doutes sur son talent, elle a failli abandonner plusieurs fois, mais son destin l’a toujours rattrapée.

Camélia Jordana, comédienne et chanteuse, a été découverte par le grand public dans l’émission « La Nouvelle Star » sur M6 à l’âge de 16 ans. Depuis, elle a enchaîné les succès musicaux et cinématographiques. En 2018, elle a remporté le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film « Le Brio » d’Yvan Attal, et en 2019, elle a été couronnée d’une victoire de la musique pour son album de musiques du monde « Lost ».

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 16 mars 2025