Un Si Grand Soleil du 17 mars : Noura dérape, Bernier de retour (résumé épisode 1599 en avance)

Un si grand soleil du 17 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1599 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 17 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Un homme charge une arme… Il vise en direction d’une voiture et quand l’homme sort, il tire ! L’homme prend la balle dans le bras et s’effondre. Il se cache derrière sa voiture et appelle les secours.

Au lycée, Noura jette quelque chose dans les toilettes. Charlotte la voit et la confronte. Elle lui demande ce qu’elle a mais Noura l’envoie balader. Charlotte s’inquiète… Noura lui dit qu’elle n’est pas sa mère et lui demande de la lâcher.



Elise vient parler à Becker au sujet de ses démarches pour passer brigardière cheffe. Elle a besoin qu’il valide son dossier, il lui dit qu’il s’en occupe tout de suite. Elise est stressée, il lui dit que ça va très bien se passer, elle est une flic épatante et doit avoir confiance en elle ! Il lui dit même de viser plus haut, elle vaut mieux que ça.

La police se rend sur les lieux du tir. Alex inspecte les lieux, Elise le rejoint. Alex a quelques témoins qui ont vu la victime se faire tirer dessus mais ils n’ont vu qu’une silhouette. Et le tireur était sur une passerelle où il n’y a pas de vidéo-surveillance. Elise lui annonce qu’il connait la victime, c’est Patrice Bienvenue, le patron d’Engrais+ ! Alex va lui rendre visite à l’hôpital.

Charlotte vient parler à Claire à l’infirmerie. Elle lui explique que c’est pas pour elle, elle veut lui parler de Noura… Elle s’inquiète, elle va pas bien. Elle pense qu’elle prend des médocs en cachette, elle l’a vue se débarrasser d’une sorte de tube bleu dans la poubelle des toilettes. Claire lui demande si elle s’alimente correctement, justement Charlotte lui dit qu’elle ne mange rien. Claire pense qu’elle a les symptômes d’un trouble alimentaire. Elle la remercie d’être venue lui parler et elle ne la balancera pas.

Janet explique à Alex et Elise l’état de Bienvenue, qui va bien physiquement. Elle ne s’oppose pas à ce qu’ils l’interrogent mais il est sous sédatif. Bienvenue explique qu’il n’a rien vu et il n’a pas reçu de menaces récemment. Mais il pense à Bernier, l’ancien procureur. Il sait qu’il lui en veut à cause de son témoignage et Alex annonce à Elise que Bernier n’est plus en prison, il est chez lui avec un bracelet électronique.

Noura vient parler à Claire : elle lui reproche d’avoir fait appeler sa mère et nie toujours avoir un problème. Claire propose à Noura de parler et lui dit qu’elle joue avec le feu. Elle lui parle d’un trouble du comportement alimentaire et lui assure que ça se soigne. Noura s’en va et dans les couloirs, elle s’en prend violemment à Noura et Achille. Un médecin rappelle Noura, elle lui dit qu’elle n’a plus d’ordonnance… Il lui propose de passer jeudi.

Au commissariat, Elise et Alex parlent à Becker des soupçons de Bienvenue. Becker pense que Bernier ait capable de tout mais les accusations sont un peu légères. Ils vont l’interroger.

Stéphanie rentre chez elle, elle ne répond pas à Noura. Sa proviseure l’a rappelée, elle est convoquée au lycée en présence de Claire. Noura s’énerve et dit que l’infirmière fait une fixette sur elle.

Claire avec Dimitri, il lui propose des lieux d’urbex mais Claire n’est pas d’humeur. Elle lui parle de Noura et lui explique que la mère s’est tapé son ex… Elle s’inquiète du rendez-vous de jeudi.

Bernier est interrogé et assure à Alex qu’il était chez lui au moment du tir. Mais Alex lui rappelle qu’il pourrait être le commanditaire. Bernier nie toute implication. Elise les rejoint et annonce que son alibi est confirmé. Bernier réclame à être libéré.

