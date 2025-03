Demain Nous Appartient spoiler : l’énorme boulette de Martin (vidéo épisode du 19 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Claude va faire une grosse boulette et froisser Raphaëlle dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Martin découvre une veste sur une chaise, il pense qu’elle appartient à Camille ou Maude et se moque… Sauf que c’est la veste de Raphaëlle !











Lorsque Martin aperçoit la veste flambant neuve posée sur une chaise de la salle à manger, il ne peut s’empêcher de donner son avis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le policier n’a pas sa langue dans sa poche : trop années 2000, dépassée, carrément ringarde…

Seulement, il aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue avant de parler, car la propriétaire de la veste n’est pas loin et a tout entendu… C’est Raphaëlle et elle part travailler en claquant la porte !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1903 du 19 mars 2025 : Martin fait une énorme gaffe

