Un Si Grand Soleil spoiler : Blamont arrêté, Dimitri risque gros (épisode du 3 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1612 du 3 avril 2025 – Blamont va être arrêté par la police dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, c’est lui qui a fait chanter Elisabeth et d’autres notables, la police l’identifie et l’arrête !











Publicité





Blamont assure qu’il n’est pas le tireur et affirme avoir trouvé l’argent par hasard. Mais Elise et Alex finissent par le faire parler ! Lors d’une perquisition chez lui, ils ont retrouvé l’imprimante qui a servi à imprimer les lettres de menaces et les munitions.

Blamon passe aux aveux et explique qu’il a juste voulu profiter de la situation après avoir retrouvé une douille du tireur. La police vérifie ses alibis pour les fusillades, ils sont confirmés et il est innocenté pour les tirs. Mais alors que Blamont risque jusqu’à 7 ans de prison pour son escroquerie, il propose de collaborer et assure avoir un élément pour identifier le tireur…

De son côté, Dimitri retrouve Claudine, son avocate. Son procès est pour bientôt et avec le témoignage de Rebecca, la vétérinaire, il risque de la prison ferme ! Dimitri s’inquiète et tente de venir parler à Rebecca à la clinique vétérinaire. Mais elle est très remontée et lui reproche d’avoir casser la réputation de sa clinique. Rebecca ne s’en sort plus…



Publicité





Plus tard à la salle de sport, Rebecca fait la connaissance de Manu…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu dérape, Suzanne en danger, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici