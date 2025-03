C dans l’air du 31 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 31 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 31 mars : invités et le sommaire

⬛ VALÉRIE IGOUNET Historienne française, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite en France et directrice adjointe de Conspiracy Watch. Elle reviendra sur l’impact de la condamnation de Marine Le Pen sur la scène politique française et les dynamiques qui pourraient émerger en vue de la présidentielle de 2027.

⬛ Marine Le Pen inéligible…Le séisme politique



Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires du RN. Elle écope de 4 ans de prison dont 2 ans ferme avec bracelet électronique, 100 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité immédiate. Son parti est également condamné à 2 millions d’euros d’amende.

Vingt-quatre autres prévenus, dont d’anciens eurodéputés comme Louis Aliot et Nicolas Bay, ont aussi été jugés coupables. Marine Le Pen, qui a quitté le tribunal sans attendre, prépare sa riposte avec Jordan Bardella et compte faire appel. Son inéligibilité soulève la question de son avenir politique et du rôle de Bardella en 2027.

Par ailleurs, le procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy se poursuit. Le parquet a requis 7 ans de prison et 300 000 euros d’amende contre l’ancien président, l’accusant d’un « pacte de corruption » avec Kadhafi.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 31 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.