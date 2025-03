Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo et Sabine prennent une lourde décision (épisode du 18 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1600 du 18 mars 2025 – Hugo et Sabine vont prendre une grande décision dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Pablo est en centre éducatif fermé, Hugo explique à Yann qu’il va le laisser là-bas car il ne se sent pas d’imposer sa présence à Sabine…











Mais Sabine fait une révélation surprise à Hugo : elle a parlé à Florent, qui lui a raconté son expérience avec Kira. Et elle se sent prête à accueillir Pablo et s’en occuper avec lui ! Hugo est très touché et lui dit qu’il a beaucoup de chance de l’avoir.

Hugo et Sabine vont donc se lancer dans une grande aventure avec Pablo. Ça ne s’annonce pas simple, tant Pablo est remonté contre son père…

Pendant ce temps là, la police enquête toujours sur les tirs sur le patron d’Engrais+. Elise découvre que l’ancien procureur Bernier a un deuxième téléphone alors que c’est interdit sous bracelet électronique… Becker va demander à perquisitionner son domicile.



