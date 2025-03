C dans l’air du 13 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 13 mars 2025





C dans l’air du 13 mars : invités et le sommaire

⬛ KHADIJA MOHSEN-FINAN, politologue, spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes

La relation entre l’Algérie et la France ne cesse de se dégrader. Un fonctionnaire du ministère de l’Économie a été mis en examen en décembre, soupçonné d’avoir livré des informations sur des opposants au régime algérien vivant en France.

⬛ Et maintenant Trump vise la France…



L’accord de cessez-le-feu entre l’Ukraine et les États-Unis attend toujours l’aval de Moscou, alors que la trêve semble lointaine, notamment dans la région russe de Koursk, en partie envahie par l’armée ukrainienne depuis août 2024 et en cours de reconquête par les forces russes. Mercredi, Vladimir Poutine s’est rendu sur place, ordonnant la reprise totale du territoire et la poursuite des opérations en Ukraine. Il exige aussi que les soldats ukrainiens capturés soient « traités comme des terroristes ». Resté silencieux sur la trêve proposée, il devrait s’exprimer aujourd’hui, alors que son conseiller diplomatique juge l’accord inopportun et que Moscou menace de considérer l’envoi de soldats de la paix européens comme un acte de guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de vouloir prolonger le conflit et mise sur la pression américaine pour y mettre fin. Des négociateurs américains sont partis pour Moscou afin d’obtenir une réponse, tandis que Donald Trump menace le Kremlin de représailles économiques en cas de refus.

Par ailleurs, le président américain poursuit sa guerre commerciale, imposant une taxe de 25 % sur l’acier et l’aluminium, avec d’autres hausses prévues. L’UE riposte, et Trump menace en retour d’augmenter de 200 % les taxes sur le champagne et les vins européens. Cette escalade inquiète les marchés : la Bourse de Paris chute, Wall Street vacille et la consommation américaine ralentit. Le chômage augmente, et la croissance du premier trimestre est estimée à -1,5 %.

Dans le même temps, des licenciements massifs touchent les fonctionnaires fédéraux sous l’impulsion d’Elon Musk, avec plus de 60 000 postes supprimés en un mois. Trump prévoit aussi de démanteler le ministère de l’Éducation et de réduire le personnel de la NASA. Sa politique s’attaque aux chercheurs, aux budgets scientifiques et à la censure de termes comme « équité », « injustice » ou « pollution » sur les sites fédéraux. L’armée américaine efface également des milliers de photos liées à la diversité et à l’inclusion.

