Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Becker cherche la taupe, les résumés jusqu’au 18 avril 2025

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 18 avril 2025 – Que va-t-il se passer dans la seconde partie d’avril dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 avril 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que Becker va rechercher une taupe parmi les siens au commissariat. Pendant ce temps là, alors que Pablo semblait aller mieux et se plaire à Montpellier, Noa est de retour et l’entraine dans un mauvais plan… Pablo va-t-il déraper de nouveau ?

Quant à Eve et Manu, Rebecca leur fait une proposition et ils décident de passer un cap dans leur relation…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 14 au 18 avril 2025

Lundi 14 avril 2025 (épisode 1619) : Alors que Pablo commence à apprécier sa nouvelle vie, le retour de Noa à Montpellier pourrait bien changer les choses. Suzanne elle, demande une dernière faveur à Elise.

Mardi 15 avril 2025 (épisode 1620) : Hugo réalise que Pablo ne prend pas au sérieux les menaces qui pèsent contre lui. De leur côté, Eve et Manu se voient offrir une proposition très particulière de la part de Rebecca.

Mercredi 16 avril 2025 (épisode 1621) : Tandis que Becker cherche à découvrir qui est la taupe du commissariat, Pablo propose un rendez-vous à Noura.

Jeudi 17 avril 2025 (épisode 1622) : Alors que Pablo s’apprête à prendre de gros risques, Eve et Manu décident de passer un cap dans leur relation.

Vendredi 18 avril 2025 (épisode 1623) : Un témoin du cambriolage de l’entrepôt vient insuffler le doute chez Hugo. Quant à Eve et Manu, ils ont des choses à s’avouer.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 31 mars au 4 avril 2025 en cliquant ICI

du 7 au 11 avril 2025 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.