« Une famille en or » du 25 mars : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

« Une famille en or » du 25 mars 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Ce soir, « Une Famille en Or » se transforme en véritable terrain de foot où deux équipes vont s’affronter avec autant de sérieux que de dérision.





Rendez-vous dès 23h40, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 25 mars 2025 : les invités de Camille Combal

D’un côté, les légendes du football, de l’autre, ceux qui commentent leurs exploits derrière le micro. Mais cette fois, fini les tribunes : les commentateurs vont devoir mouiller le maillot !

L’heure de la revanche a-t-elle sonné ?



Au coup d’envoi, la Famille Commentateurs, menée par Grégoire Margotton, avec Carine Galli, Smail Bouabdellah, Yoann Riou et Séverine Parlakou.

En face, la Famille Stars du foot, sous le capitanat de Franck Lebœuf, accompagné de Adil Rami, Corine Petit, Rio Mavuba et Ludovic Giuly.

Mais ce match n’est pas qu’un simple défi : les deux équipes tenteront de décrocher jusqu’à 100 000 € au profit de l’association Le Bleuet de France, qui soutient les blessés de guerre et les victimes d’attentats.

Entre esprit d’équipe, stratégies et quelques dribbles verbaux, qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui écopera d’un carton rouge ou jaune ?

Réponse mardi 25 mars après Koh-Lanta sur TF1 et TF1+, en direct de la « FAMILLE EN OR ARENA ».

Un match arbitré par Camille Combal, garant du fair-play… à sa manière ! ⚽🔥