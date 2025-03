Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 5 ? (résumé + replay 25 mars 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 5 du mardi 25 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après les éliminations de Romane et Benoit, chez les bleus on improvise une partie de pétanque avec des noix de coco !





Place au jeu de confort et Denis annonce que les quatre tribus s’arrêtent : ils vont être divisés en rouges et jaunes ! Le jeu est un classique de Koh-Lanta : les bambous sur la tête ! Les deux premiers hommes et deux premières femmes à lâcher auront une voix contre eux au prochain conseils : Frédéric et Jérôme, ainsi que Gaëlle et Johanna.







Le premier homme et la première femme auront un collier d’immunité à jouer n’importe quand jusqu’à la réunification, et ils seront chefs des nouvelles équipes jaune et rouge. Les deuxièmes auront un collier d’immunité à jouer au prochain conseil.

Maxime est le vainqueur chez les hommes, et c’est Naïs chez les femmes ! Ils sont donc capitaines des nouvelles équipes et ils remportent un collier d’immunité individuel. Les 2èmes, Claire et Jérôme, ont un collier pour le prochain conseils.



Les jaunes : Maxime, Louise, Jérôme, Pierre-Marie, Pauline, Jérôme, Andréa, Claire, Joana

Les rouges : Naïs, Gaëlle, Céline, Jessica, Adrien, Maël, Noémie, Frédéric, Mohammed

Première nuit compliquée pour les rouges et les jaunes : il pleut très fort et ils font une nuit blanche ! Et mauvaise surprise pour les jaunes : ils ont perdu leur marmite, certainement emportée par la mer !

Et en pleine journée, les conditions météo ne s’améliorent pas. Une tempête tropicale approche ! Chez les rouges, Naïs se met tout le monde à dos.

Denis annonce qu’ils ont décidé d’évacuer les aventuriers des deux camps. Ils sont mis à l’abris sous une tente !

Le lendemain, la météo est meilleure et c’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Il s’agit de tenir des anneaux pour maintenir des sacs en l’air. C’est serré mais c’est une victoire des jaunes !

Le conseil des rouges, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des rouges, sans surprise Naïs est en danger et elle sort son collier d’immunité ! C’est Mohamed qui est éliminé !

