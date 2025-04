20h30 le dimanche du 27 avril 2025 : les invités de Laurent Delahousse

Publicité





« 20h30 le dimanche » du 27 avril 2025 : les invités

Dans ce nouveau numéro, Laurent Delahousse part à la rencontre de Gérard Lanvin, à l’occasion de la sortie de « Balle Perdue 3 », disponible sur Netflix dès le 7 mai 2025.

De « Les Spécialistes » à « Camping », en passant par « Mes meilleurs copains » et « Le goût des autres », Gérard Lanvin s’est toujours illustré par sa capacité à se réinventer. Double lauréat des César, l’ancien forain et pucier du Marché de Saint-Ouen évoque ses rencontres déterminantes avec Coluche et Martin Lamotte, sa passion intacte pour le cinéma et son engagement contre les féminicides. Entre la Foire du Trône et les Puces de Saint-Ouen, portrait d’un comédien à la gouaille unique.



