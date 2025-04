« 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier » du 18 avril : les artistes invités ce soir sur France 3

Publicité





« 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier » au programme TV du vendredi 18 avril 2025 – Le 5 avril 1975, les célèbres producteurs Maritie et Gilbert Carpentier lancent ce qui deviendra l’un des rendez-vous emblématiques du samedi soir : « NUMÉRO UN ». Cinquante ans plus tard, pour célébrer cet anniversaire historique, plusieurs des plus grands artistes ayant marqué l’émission reviennent sur scène pour interpréter leurs succès des années 70 et 80, accompagnés par la nouvelle génération.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV.







Publicité





« 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier » du 18 avril 2025, présentation

Une soirée exceptionnelle marquée par des duos inédits, spécialement créés pour l’événement.

À l’image des grandes heures de l’émission, cette célébration se déroulera sans animateur, dans une atmosphère conviviale entre artistes, ponctuée de pépites d’archives pour revivre l’Âge d’or des Variétés et ses icônes inoubliables : Dalida, Johnny Hallyday, Claude François, Charles Aznavour, Joe Dassin, Michel Sardou, Nana Mouskouri, Serge Lama, France Gall et Michel Berger, Annie Cordy, Thierry Le Luron…



Publicité





Entre décors grandioses, costumes à paillettes et ambiance chic et glamour, tous les ingrédients seront réunis pour faire revivre l’esprit unique des « NUMÉRO UN » de Maritie et Gilbert Carpentier, qui ont enchanté les samedis soir jusqu’à la fin de 1981.

Programme et artistes invités

Avec la participation de : SHEILA, DANY BRILLANT, DAVE, ANGGUN, NICOLETTA, LINH, SALVATORE ADAMO, CHANTAL GOYA, DAVID HALLYDAY, MICHEL FUGAIN, JOYCE JONATHAN, MICHELE BERNIER, CHARLOTTE GACCIO, STEPHANE, YCARE, ZAZ, VERONIQUE SANSON. Et une interview exceptionnelle de MIREILLE MATHIEU & JEAN-JACQUES DEBOUT.

Célébrez la chanson française comme il se doit ce soir France 2 !