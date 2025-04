Cauchemar en cuisine du 18 avril : inédit à Albi ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 18 avril 2025 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Albi, en Occitanie.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 18 avril, présentation

Cap sur l’Occitanie et la ville d’Albi, où le chef Philippe Etchebest intervient en urgence pour tenter de redresser le restaurant d’Alexandre. Fort de plus de 25 ans d’expérience et honoré par plusieurs distinctions, Alexandre a même été mentionné dans un guide culinaire renommé. Pourtant, malgré ce parcours impressionnant, le chef Etchebest va vivre une expérience pour le moins décevante : un service maladroit, une décoration dépassée, des assiettes peu convaincantes… et un gérant visiblement peu transparent.

Déterminé à provoquer un électrochoc, Philippe Etchebest va devoir sortir l’artillerie lourde pour percer les secrets d’Alexandre. Son but : comprendre les raisons de cette situation critique et lever le voile sur une attitude qui semble cacher bien des choses.



Cauchemar en cuisine du 18 avril, extrait vidéo

