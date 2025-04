Publicité





66 minutes du 6 avril 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 6 avril 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 D’enfant placé à millionnaire

Comment passer d’une enfance difficile, balloté de famille en famille, à une ascension fulgurante dans l’immobilier et la French Tech ? C’est exactement le parcours de Jonathan Anguelov. À 38 ans, cet entrepreneur à la trajectoire exceptionnelle incarne l’audace, la ténacité et le sens des affaires. Il retrace son histoire bouleversante dans son autobiographie Rien à perdre (Éditions Alisio), parue récemment. Un récit inspirant, destiné à redonner espoir à ceux que la vie n’a pas épargnés. Portrait d’un self-made man à la française.



🔵 Tesla : la cible des anti-Musk

Il y a peu, Tesla faisait figure de marque automobile la plus en vogue. Aujourd’hui, elle est devenue l’une des plus controversées. Depuis le début de l’année, l’entreprise a vu sa capitalisation fondre de plus de moitié – soit une perte colossale de 825 milliards de dollars. Une débâcle financière historique. Les ventes chutent, les appels au boycott se multiplient, et les actes de vandalisme contre les véhicules sont en hausse. En cause : son PDG Elon Musk. Entre gestes controversés, prises de position politiques sulfureuses et purges au sein de l’administration américaine, il cristallise une vive hostilité. Résultat : rouler en Tesla suscite malaise et désenchantement, notamment en France où de nombreux propriétaires tentent – souvent sans succès – de revendre leur voiture. Enquête sur cette vague d’indignation anti-Musk.

🔵 Marseille, capitale du camion à pizza

Incontestablement, Marseille peut se targuer d’être le berceau de la pizza en France. L’immigration italienne, notamment napolitaine, a introduit ce mets emblématique au début du XXe siècle. Et c’est dans la cité phocéenne qu’a vu le jour, dans les années 60, le tout premier camion à pizza. Aujourd’hui, on en compte une cinquantaine répartis dans la ville. Véritables institutions de quartier, ces camions sont bien plus que des points de vente : ce sont des lieux de vie et de partage, à mi-chemin entre foodtruck et bistrot de coin. Comment continuent-ils de séduire face à la concurrence des pizzerias traditionnelles et autres camions gourmands ? Immersion dans la ville où la pizza se savoure à quatre roues.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Jardin et piscine : votre extérieur à l’heure d’été

Avec le printemps, les beaux jours reviennent… et les envies aussi. Changer sa déco, repenser son mobilier, réaménager son jardin, ou réaliser un vieux rêve : installer une piscine ou un spa. Mais où trouver les bonnes idées, les bonnes adresses et surtout, les bons plans ? Salons, jardineries, paysagistes : on vous emmène chez les pros de l’aménagement extérieur. Leur spécialité ? Transformer n’importe quel coin en petit paradis. Et pour vous inspirer, découvrez en exclusivité les plus beaux jardins privés de la Côte d’Azur, entre Saint-Tropez et Monaco. Des lieux à couper le souffle, à voir dans ce 66 Minutes Grand Format.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.