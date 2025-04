Aqababe affirme avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès en Asie ! (PHOTO)

Publicité





Le mystère autour de Xavier Dupont de Ligonnès, l’un des fugitifs les plus recherchés de France, connaît un nouveau rebondissement inattendu. Ce samedi, le blogueur et influenceur Aqababe a publié sur ses réseaux sociaux une information choc : il affirme avoir retrouvé la trace de l’homme suspecté du quintuple meurtre de sa famille en 2011. Selon Aqababe, Xavier Dupont de Ligonnès se cacherait actuellement quelque part en Asie.





Pour appuyer ses dires, le blogueur a dévoilé une photographie censée représenter Xavier Dupont de Ligonnès, qui fait le tour des réseaux sociaux ce samedi soir.







Le blogueur français Aqababe, connu pour ses révélations dans le milieu de la téléréalité, a lancé récemment une initiative visant à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d’avoir assassiné sa famille en 2011 et disparu depuis. Le 18 avril 2025, Aqababe a annoncé sur ses réseaux sociaux le début de cette enquête, sollicitant l’aide de sa communauté pour recueillir des informations.​

Sur son adresse email dédiée, il affirme avoir reçu plus de 25 000 messages en quelques jours, certains suggérant des pistes en Asie, notamment sur l’île de Gozo à Malte. Des photos ont également été partagées, montrant un homme ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès, bien que leur authenticité n’ait pas été vérifiée.​



Il est important de noter qu’à ce jour, aucune preuve concrète n’a confirmé la localisation de Xavier Dupont de Ligonnès, et les autorités n’ont pas validé les informations recueillies par Aqababe. L’affaire reste donc non résolue, et les recherches officielles se poursuivent.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO – L’influenceur AQABABE affirme avoir RETROUVÉ Xavier Dupont de Ligonnès en Asie, s’appuyant sur des documents "exclusifs". Il affirme également faire l’objet de menaces de la part de l’État français. pic.twitter.com/NUlxjPvAEt — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 26, 2025