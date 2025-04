The Voice du 26 avril 2025 : quels talents sont finalistes ? Qui sont les éliminés ? (résumé + replay de la demi-finale)

Publicité





The Voice du 26 avril 2025, résumé et replay des battles – C'est parti pour la demi-finale en direct de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Et cette année, seul le public décidera de qui ira en finale !











On commence avec l’équipe de Vianney. Kilonga, Mega, et Iman passent tour à tour tandis que les téléspectateurs votent. Mega interprète « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel. Kilonga chante « Birds of a Feather » de Billie Eilish. Et Iman chante « Maman » de Louane.

Place aux résultats : le public choisit d’envoyer Mega en finale !

On continue avec l’équipe de Florent Pagny. Il Cello, César Varadero, et Emilio passent tour à tour. Emilio chante « Rise like a phoenix » de Conchita Wurst. César chante « Les yeux de la mama » de Kendji Girac. Et les Il Cello chantent « You raise me up » de Josh Groban.



Gims vient chanter avec tous les talents demi-finalistes. Et place aux résultats : les téléspectateurs ont envoyé Il Cello en finale.

Place à l’équipe de Zaz avec Maag, Neven, et Gianni. Neven chante « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, Gianni interprète « Bohemian Rhapsody » de Queen, et Maag reprend « Né en 17 à Leidenstadt » de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones et Carole Fredericks.

Résultats des votes du public : c’est Gianni qui décroche sa place en finale !

On termine avec l’équipe de Patricia Kaas. Laelia, Mickaël Gallo, et Aidan Rohr s’affrontent. Laelia chante « Feel Good » de Charlotte Cardin. Aidan reprend « Hallelujah » de Leonard Cohen, et Mickaël chante « Le chanteur » de Daniel Balavoine.

Verdict des votes : le public a voté pour envoyer Mickaël Gallo en finale !

Et les finalistes sont…

La semaine prochaine en finale, on retrouvera donc Mega, Il Cello, Gianni et Mickaël Gallo.

The Voice du 26 avril 2025, le replay

Cette soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 12ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 3 mai pour suivre la finale en direct !