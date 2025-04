Demain Nous Appartient spoiler : Aaron sous le choc, Alex lui annonce qu'il... (vidéo épisode du 30 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire qu’Aaron n’y croyait plus dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après des mois à faire l’autruche et à cacher la vérité à sa famille, dans quelques jours Alex va prendre une grande décision et l’annoncer à Aaron !











A l’hôpital, alors qu’Alex confie à Christelle de la nourriture pour Chloé et le personnel soignant, il croise Aaron Leclerc. Aaron en profite pour discuter avec Alex. Il est sous le choc quand Alex lui fait part de sa décision : il a changé d’avis et réfléchit désormais à se faire opérer pour retirer sa tumeur ! Il veut un rendez-vous pour en discuter avec Aaron.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1933 du 30 avril 2025 : Alex veut se faire opérer

