C à vous du 22 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Tirs, tags, voitures incendiées… De nouvelles attaques ont visé plusieurs prisons et agents pénitentiaires en France. On en parle avec Mathieu Delahousse, grand reporter pour le magazine « Le Nouvel Obs »

🔵 « Parkinson a déjà pris ma vie » : Pierre Cousein a choisi de mourir en Belgique. Il témoigne ce soir



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Louane interprétera son single « Maman », chanson avec laquelle elle représentera la France au Concours Eurovision de la chanson 2025

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Dina Nikolaou, cheffe du restaurant “Evi Evane” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Stéphane Bern pour son livre “Cahier de vacances” disponible le 30 avril; et Mélanie Thierry pour le film “La chambre de Mariana” réalisé par Emmanuel Finkiel et en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 22 avril 2025 à 19h sur France 5.