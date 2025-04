C à vous du 8 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Taxes Trump, budget 2026, risque de récession… Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, est l’invitée de C à vous

🔵 « L’amour n’apporte pas la mort ! » : Lio réagit ce soir dans #CàVous au documentaire « De rockstar à tueur : le cas Cantat » disponible sur Netflix



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Paul et Sophie El Kharrat pour le livre “Atypiques !” disponible chez Harper Collins

🔵 Dans la Suite de C à vous : Gabriel Le Bomin pour sa collection de documentaires « Crimes contre l’humanité » consacrée à Klaus Barbie, Maurice Papon et Paul Touvier diffusée ce soir à 21h10 sur France 2; Isabelle Nanty et Marilou Berry pour le film “Doux Jésus” réalisé par Frédéric Quiring et en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 8 avril 2025 à 19h sur France 5.