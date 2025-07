C dans l’air du 9 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 9 juillet 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 9 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Incendies, canicule… « Un été à haut risque »

Les incendies se multiplient dans le sud de la France, marquant un début de saison précoce et alarmant. Des centaines d’hectares ont brûlé près de Marseille, dans l’Aude, l’Hérault et le Gard. Des habitations ont été touchées, des évacuations menées, des routes fermées et le trafic ferroviaire perturbé.



Le ministre de l’Intérieur, en déplacement à Marseille, a alerté sur un « été à haut risque ». Les moyens des pompiers, notamment aériens, suscitent l’inquiétude face à la multiplication des épisodes extrêmes liés au dérèglement climatique.

Autre sujet brûlant : la gestion de l’eau. Dix-huit départements sont en crise et 48 sous restrictions. La ministre de la Transition écologique évoque une situation déjà préoccupante. L’Assemblée a voté une loi facilitant les méga-bassines, suscitant la colère des écologistes et agriculteurs, qui dénoncent une menace pour les nappes phréatiques.

Enfin, le projet de data center de Google à Ozans cristallise les tensions : LFI dénonce son impact sur les ressources en eau et lance une pétition.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 9 juillet 2025 à 17h40 sur France 5.