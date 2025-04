C dans l’air du 10 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 10 avril 2025, invités et sommaire





C dans l’air du 10 avril : invités et le sommaire

⬛ Droits de douane: l’étonnante volte-face de Trump

Une simple annonce de Donald Trump sur son réseau social Truth Social a suffi à redonner le sourire aux marchés financiers. Ce matin, les bourses ont ouvert en hausse après que le président américain ait annoncé une uniformisation des droits de douane à 10 % pour 75 pays, à l’exception de la Chine, qui reste à +125 %. À Paris, le CAC 40 a bondi de 6 %, tandis que le DAX allemand a progressé de 8,18 %. En public, Donald Trump a présenté sa stratégie comme une manœuvre soigneusement réfléchie pour contraindre ses partenaires commerciaux à négocier : « Ces pays m’appellent pour me lécher les bottes », s’est-il exclamé mercredi. Cependant, au sein de son gouvernement, la surenchère commerciale de Trump crée des tensions. Défenseur du libre-échange, Elon Musk, patron de Tesla, a violemment critiqué le conseiller au commerce américain, Peter Navarro, le qualifiant de « crétin » après que ce dernier ait accusé Tesla de n’être qu’un « assembleur » de voitures travaillant avec des pièces importées d’Asie.



Ce fut cette altercation qui a propulsé Peter Navarro dans l’actualité ce mercredi. À 75 ans, économiste diplômé de Harvard et ancien professeur à l’Université de Californie, il faisait déjà partie de l’équipe de Trump lors de son premier mandat en 2016. Convaincu que la Chine fausse les règles du libre-échange et appauvrit l’Amérique, Navarro prône une politique commerciale agressive envers Pékin. C’est après la publication de son livre « Mort à cause de la Chine » en 2011 qu’il a été présenté à Trump, selon la presse américaine. Bien qu’il soit un homme de l’ombre, Navarro reste un proche du président, ayant purgé une peine de 4 mois de prison en 2024 pour avoir refusé de coopérer avec le Congrès lors de l’enquête sur l’assaut du Capitole en janvier 2021. C’est également un personnage excentrique qui cite dans ses écrits un mystérieux économiste nommé « Ron Vara », un anagramme qu’il utilise pour justifier son hostilité envers la Chine.

En France, comme dans toute l’Europe, l’annonce des droits de douane américains a ébranlé le gouvernement. Dimanche, dans Le Parisien, le Premier ministre François Bayrou a tiré la sonnette d’alarme : « La politique de Trump pourrait nous coûter plus de 0,5 % du PIB ». Perte d’emplois, arrêt des investissements, le président du MoDem n’a pas mâché ses mots pour décrire l’urgence. D’autant plus que la France s’est engagée auprès de l’UE à réduire son déficit public de 5,8 % en 2024 à moins de 3 % d’ici 2029. Entre un budget 2025 réajusté à la baisse, défendu par Eric Lombard, l’augmentation des dépenses militaires annoncée par Macron et la menace américaine, François Bayrou se retrouve face à un dilemme : en cas de ralentissement de la croissance, devra-t-il revenir sur les engagements pris auprès de l’UE ou annoncer de nouvelles hausses d’impôts ? Les deux options risqueraient d’aggraver davantage sa popularité déjà en berne.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 10 avril 2025 à 17h40 sur France 5.