Un Si Grand Soleil spoiler : Pablo disparait, Eve embrasse Rebecca ! (épisode du 15 avril 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1620 du 15 avril 2025 – Les choses vont mal tourner pour Pablo dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il va disparaitre !











Hugo et Sabine sont morts d’inquiétude, Pablo n’a pas dormi à la maison. Hugo décide de passer par Yann pour avoir l’adresse de l’oncle de Noa… Il débarque, Noa est bien là mais sans Pablo. Il assure qu’il ne sait pas où il est !

Pablo a en réalité dormi à la belle étoile et il retrouve ensuite. Alors que le coup avec Vincent approche, Noa lui recommande de se tenir à carreaux, il doit aller au lycée et retourner chez son père… Pablo retourne donc au lycée, où Sabine lui avoue qu’elle s’est beaucoup inquiétée pour lui car elle s’est attachée…

Quand Pablo rentre chez Hugo, il leur annonce qu’il a décidé de rester vivre avec lui. De son côté, Hugo confie à Yann qu’il a peur que son fils se remettre à déraper…



A la salle de sport, Eve et Manu croisent encore Rebecca. Et dans les vestiaires, Eve et Rebecca s’embrassent ! Manu débarque et les surprend. Eve s’excuse auprès de Manu, qui lui avoue que Rebecca l’a aussi embrassé mais qu’il l’a repoussée…

