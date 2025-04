C dans l’air du 14 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 14 avril : invités et le sommaire

⬛️ PATRICIA ALLÉMONIÈRE, grand reporter et autrice de « Au cœur du Chaos »

Les tensions entre la France et l’Algérie se sont intensifiées lundi, après que Paris a révélé la décision d’Alger d’expulser douze fonctionnaires français — une mesure qui pourrait entraîner des représailles.

⬛️ Ukraine, Gaza… la méthode Trump a-t-elle atteint ses limites ?



Les négociations de paix en Ukraine étaient déjà compromises. Dimanche, une frappe russe sur la ville de Soumy a fait 34 morts et des dizaines de blessés, provoquant une vive émotion dans tout le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi fermement : « Sans une pression réelle et un soutien approprié à l’Ukraine, la Russie continuera cette guerre. » Le 4 avril, une autre attaque avait déjà frappé Kryvy Rih, sa ville natale, tuant 20 personnes dont 9 enfants.

Lors de ses débuts à la présidence, Donald Trump avait promis de mettre fin au conflit en 24 heures. Sous son impulsion, des pourparlers avaient été amorcés à Riyad, avec un premier accord visant à interdire les frappes sur les infrastructures énergétiques. Mais celui-ci n’a jamais été respecté. Pire encore, les observateurs de l’ONU ont relevé une recrudescence des attaques contre les zones urbaines.

À Kiev, les parlementaires assistent, entre inquiétude et consternation, à l’enlisement des discussions. « Nous n’avons jamais cru à un cessez-le-feu, mais terroriser le pays en tuant des civils et des enfants est inacceptable », a déclaré la députée d’opposition Solomiia Bobrovska au Monde. Malgré les condamnations unanimes des dirigeants européens, Donald Trump s’est montré peu engagé après cette nouvelle tragédie : « C’est terrible. On m’a dit qu’ils avaient fait une erreur », a-t-il simplement déclaré. Son émissaire en Ukraine, Keith Kellogg, a en revanche dénoncé une attaque « inacceptable » qui « dépasse les limites de la décence ».

Au Moyen-Orient, les négociations de paix entre Israël et le Hamas, également soutenues par les États-Unis, ont échoué. Depuis le 18 mars, Israël a repris ses opérations militaires à Gaza, causant au moins 1 500 morts parmi les Palestiniens. Officiellement, l’objectif est d’isoler les factions du Hamas et de provoquer une opposition interne. Mais sur le terrain, les Gazaouis assistent surtout à une nouvelle invasion, marquée par des déplacements forcés incessants. L’élimination du Hamas, objectif déclaré de Tel-Aviv, reste hors de portée. D’après le quotidien Haaretz, le groupe islamiste, malgré un an et demi de combats, aurait reconstitué ses effectifs, avec environ 40 000 combattants. Donald Trump, lui, tente d’obtenir un accord entre Israël et le Hamas pour la libération des derniers otages : 24 seraient encore en vie, 35 présumés morts.

