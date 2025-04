C dans l’air du 18 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 avril 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 18 avril : invités et le sommaire

⬛ Trump : quand ça veut pas …

« Cette guerre entre la Russie et l’Ukraine est celle de Biden, pas la mienne », a lancé Donald Trump en début de semaine sur son réseau Truth Social. Alors que l’ancien président promettait un cessez-le-feu en 48 heures, puis en 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, trois mois après le début de son second mandat, la paix paraît encore hors de portée.



Ce vendredi, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré qu’il faudrait « déterminer dans les prochains jours » si une paix est « réaliste » en Ukraine. « Si ce n’est pas possible, nous devrons passer à autre chose, car les États-Unis ont d’autres priorités », a-t-il affirmé devant quelques journalistes à l’aéroport du Bourget, en marge de son déplacement à Paris.

Mercredi et jeudi, Marco Rubio a participé à une série de réunions dans la capitale française, aux côtés de Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump. Des représentants américains, ukrainiens, français, britanniques et allemands ont discuté d’un possible cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. « Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne peuvent, je pense, faire avancer les choses et nous rapprocher d’une résolution. J’ai trouvé leurs propositions très constructives », a commenté Marco Rubio. Mais il a prévenu : « Nous sommes prêts à aider à la marge quand vous serez prêts pour la paix, mais nous n’allons pas prolonger cet effort pendant des semaines et des mois », rappelant que ce conflit, qui a débuté en février 2022, « se joue en Europe ».

En parallèle, les États-Unis ont, pour la deuxième fois en deux mois, voté contre une résolution de l’ONU condamnant l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, confirmant ainsi le basculement diplomatique amorcé par Donald Trump. Depuis son investiture en janvier, le président Trump a engagé un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine et clame vouloir obtenir un cessez-le-feu rapide. Mais les négociations stagnent : Kiev, sous pression américaine, avait accepté une trêve de 30 jours — rejetée par la Russie. Début avril, Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine pour la troisième fois.

La France, de son côté, a salué un « excellent échange » lors de ces discussions inédites réunissant Américains, Ukrainiens, Français, Britanniques et Allemands, soulignant des « convergences » vers une « paix solide ». « Nous avons aujourd’hui à Paris déclenché un processus positif auquel les Européens sont pleinement associés », s’est réjouie l’Élysée. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine à Londres.

Pendant ce temps, la guerre continue de ravager l’Ukraine. Alors que le week-end de Pâques approche, le pays est toujours sous le feu des bombardements russes. Ces derniers jours, plusieurs grandes villes ont été touchées, dont Soumy, frappée par deux missiles Iskander le dimanche des Rameaux. Le bilan est lourd : 35 morts et plus de 130 blessés. Nos journalistes, récemment présents sur place, ont constaté que chaque jour, des centaines de personnes fuient les attaques de drones et d’artillerie devenues quotidiennes dans les villages frontaliers.

Alors, les États-Unis sont-ils en train de se désengager des négociations de paix en Ukraine ? Tandis que plusieurs services de renseignement alertent sur la présence de milliers de soldats russes massés à la frontière, Vladimir Poutine prépare-t-il une grande offensive avant le 9 mai, date du 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale ?

Et face à l’accélération annoncée des cadences de production d’armements, comment l’industrie française de la défense s’organise-t-elle pour répondre aux nouveaux défis ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 18 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.