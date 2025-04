C dans l’air du 9 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





⬛ Christine Ockrent, journaliste experte des relations transatlantiques et productrice de l’émission Affaires étrangères sur France Culture, analysera les impacts de la guerre commerciale initiée par Donald Trump.

⬛ Trump : mais quel est son pari ?



Les droits de douane décidés par Donald Trump sont désormais effectifs : depuis minuit à Washington (6 h à Paris), tous les produits chinois importés aux États-Unis sont surtaxés à 104 %. Le Vietnam est frappé à 46 %, l’Europe à 20 %, avec un pic à 25 % sur l’automobile. Faute d’accord, l’UE riposte avec une taxe de 25 % sur certains produits américains.

Trump, revendiquant des « accords sur mesure », se moque ouvertement de ses partenaires, affirmant que Japon et Corée du Sud « le supplient » de négocier. Plus de 50 pays, dont l’UE, ont contacté Washington. L’Europe, par la voix de Sophie Primas, affirme rester « debout », tandis que Macron appelle Trump à revenir sur sa décision. Giorgia Meloni prévoit une visite à Washington. La Chine contre-attaque avec des droits de douane de 84 % sur les produits américains.

Les marchés financiers plongent. Trump tente de rassurer en vantant les 2 milliards de dollars générés chaque jour par les taxes. Mais la contestation grandit, même chez ses anciens soutiens. Elon Musk, notamment, attaque violemment le conseiller Peter Navarro, relançant les spéculations sur un départ de ce dernier. Tesla, en pleine crise, a vu sa valeur boursière chuter de plus de 50 % depuis janvier.

La tension monte aussi sur le front ukrainien : deux soldats chinois combattant pour la Russie ont été capturés, selon Zelensky. Pékin est sommé de s’expliquer, Washington se dit « troublé ». La guerre commerciale sino-américaine risque-t-elle de s’étendre au conflit en Ukraine ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 9 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.