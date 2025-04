Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Orphelines, c’est un être très cher qui les a recueillies ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2025 à 13h55 « Orphelines, c’est un être très cher qui les a recueillies » (inédit)

Julia vient rendre hommage à sa grand-mère qui s’est occupée d’elle après le décès de ses parents. Sa mère a été emportée par une dépression du post-partum quand Julia avait 10 mois, puis son père d’un cancer du rein lorsqu’elle avait 11 ans.

Et à 15h05 : « Elles se sentent responsables de la mort de l’un de leurs proches » (rediffusion)

Dans cet épisode inédit, Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invitées marquées par le deuil. Florence et Alexandra partagent le récit poignant de la perte de leur enfant, une épreuve d’autant plus difficile qu’elles portent en elles le poids de la culpabilité, se sentant responsables de l’accident. Patricia, quant à elle, revient sur la disparition de sa petite sœur. Comment surmonter cette douleur et se libérer du sentiment de culpabilité ?



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.