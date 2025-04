« Quatre sœurs pour un meurtre » : votre téléfilm ce 24 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Quatre sœurs pour un meurtre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 24 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Quatre sœurs pour un meurtre ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Quatre sœurs pour un meurtre » : l’histoire, le casting

Dominique, Cassandra, Valérie et Simona se retrouvent des années après la fin de leurs études à l’occasion de la Black Greek Week, un rendez-vous annuel qui rassemble diverses fraternités et sororités afro-américaines. Mais leurs retrouvailles prennent une tournure inattendue : un drame survenu quinze ans plus tôt refait surface, et chacun semble déterminé à raviver ce passé qu’elles auraient préféré oublier…

Avec : Drew Sidora (Dominique), Ta’Rhonda Jones (Simona), Letoya Luckett (Valérie), Kierra Sheard-Kelly (Cassandra)



Et à 15h50 « Trahie par ma meilleure amie » (rediffusion)

Elise et Allan ont emménagé dans une charmante maison au bord d’un lac, rêvant d’un nouveau départ. Mais un mois à peine après leur installation, leur voisin Chester trouve la mort dans un accident. Son cottage est rapidement racheté… par l’ancien fiancé d’Elise et la femme pour qui il l’a quittée.

Avec : Tianna Nori (Elise Edwards), Jack Grinhaus (Allan Edwards), Jean-Paul Najm (Lee Fellers), Brendee Green (Geena Fellers)