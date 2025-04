« Ivre au volant à 17 ans » : votre téléfilm ce 25 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ivre au volant à 17 ans » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 25 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Ivre au volant à 17 ans ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Ivre au volant à 17 ans » : l’histoire, le casting

Kim est une lycéenne épanouie, avec un avenir prometteur : des études à Stanford et un projet de vie aux côtés de son petit ami. Mais tout bascule un soir. Bouleversée par une terrible nouvelle, elle tente de noyer son chagrin dans l’alcool et provoque un grave accident de voiture en état d’ivresse.



Avec : Michael Michele (Martha Wright), Savanna Lee Smith (Kim Summers), Antonio Davis (Dan Wright), David Shae (Tim Wright)

Et à 15h50 « Piégée par ma demoiselle d’honneur » (rediffusion)

Lindsay s’apprête à dire oui à l’homme de sa vie, mais tout bascule après son enterrement de vie de jeune fille, transformant son rêve en cauchemar. Le mariage annulé, elle cherche à comprendre ce qui s’est réellement passé et tente de recoller les morceaux. Avec l’aide de son amie Dana, elle mène l’enquête et découvre peu à peu qu’elle a été piégée… par une fausse amie jalouse, prête à tout pour lui voler l’homme qu’elle aime.

Avec : Tenika Davis (Lindsay), Lydia Zadel (Catherine Tucker), Eric Hicks (Brandon Holt), Julia Borsellino (Dana Metras)