Capital du 13 avril 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 13 avril 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Plus simple, plus rapide et moins cher : ils vous facilitent la vie à la maison ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 13 avril 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Drive ou livraison : le grand match des courses pratiques !

« Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » La question revient inlassablement dans des millions de foyers, et avec elle, le casse-tête quotidien : faire les courses tout en trouvant des idées de repas. Pour vous simplifier la vie et faire des économies, les enseignes redoublent d’ingéniosité. En tête des solutions plébiscitées : le drive. Déjà adopté par un quart des Français, ce mode de consommation affiche une croissance de 8 % cette année, pour un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros. Du précurseur Chronodrive à l’incontestable leader Leclerc, comment les enseignes perfectionnent-elles ce service pour allier rapidité et rentabilité ? Choix, qualité, prix : est-ce vraiment intéressant pour le consommateur ? Et si on allait plus loin en se faisant livrer directement chez soi ? Comment fonctionne ce système en apparence gagnant-gagnant ? Entre hypermarché, drive ou livraison à domicile, quelle option s’impose vraiment ?

Aspirateurs-laveurs : ils dépoussièrent le marché du ménage !

Gagner du temps sur le ménage grâce à un appareil tout-en-un, c’est la promesse du nouvel incontournable des rayons électroménager : l’aspirateur-laveur. Capable d’aspirer, laver, voire sécher en un seul passage, il révolutionne l’entretien des sols. Résultat : un marché en pleine explosion avec une hausse des ventes de 50 % et un chiffre d’affaires annuel de 130 millions d’euros. En tête de cette course à l’innovation : Tineco, marque chinoise qui mise sur des modèles high-tech à partir de 500 euros. En exclusivité, elle a ouvert les portes de ses usines à Suzhou. Mais la riposte française s’organise : Rowenta, marque du groupe SEB, est récemment entrée dans la compétition et compte bien combler son retard. De son côté, Electro Dépôt frappe fort avec un modèle proposé à seulement 249 euros. À ce tarif, ces appareils tiennent-ils vraiment leurs promesses ?



Tout ranger au carré : qui profite de l’obsession rangement ?

Le printemps s’installe, et avec lui revient cette envie soudaine de faire place nette. Ranger son intérieur, c’est aussi gagner en sérénité… et parfois faire des économies ! Alors que les prix de l’immobilier s’envolent, chaque mètre carré devient précieux, et optimiser l’espace est devenu une priorité. Pour y parvenir, boîtes, paniers et accessoires de rangement en tout genre envahissent les rayons. Mais derrière cet engouement, un véritable business se cache. Entre stratégies marketing bien pensées, objets ingénieux et prestations souvent coûteuses, le rangement est devenu un marché florissant où chaque coin se valorise… jusqu’au dernier centimètre.