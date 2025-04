Danse avec les Stars, estimations finale : Lénie écrase Adil et Florent (SONDAGE)

Publicité





La tension est à son comble à quelques heures de la grande finale de « Danse avec les Stars », et on vous partage les nouvelles estimations de notre sondage. Si les positions des finalistes restent inchangées, de légers ajustements dans les chiffres laissent planer une once d’incertitude sur l’issue du concours.











Lénie Vacher, grande favorite depuis plusieurs semaines, conserve une nette avance avec 69% des intentions de vote. Une légère variation à la baisse par rapport à avant-hier (70%), mais une reprise minime par rapport à hier (68%), qui confirme son statut de prétendante sérieuse au titre. Son charisme sur scène et sa progression au fil des primes semblent avoir conquis le public.

Adil Rami, lui, connaît une légère érosion de son soutien. Avec 18%, il recule d’un point par rapport à hier (19%) et de trois points par rapport à avant-hier (21%). Malgré son énergie et sa popularité, l’ancien footballeur semble souffrir de la montée en puissance de ses concurrents.

Florent Manaudou, quant à lui, est la surprise de ces derniers jours. En progression constante, il reste aujourd’hui à 13%, soit une stabilité par rapport à hier mais un bond significatif par rapport à avant-hier (8%). Son style élégant et sa complicité avec sa partenaire séduisent un nombre croissant de téléspectateurs.



La finale s’annonce donc palpitante, même si Lénie Vacher part avec une longueur d’avance. Mais comme chaque saison, rien n’est jamais joué jusqu’aux derniers votes du public. Rendez-vous ce soir pour découvrir qui remportera le trophée tant convoité de Danse avec les Stars !





Sondage Danse avec les Stars 2025