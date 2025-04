Ici tout commence du 25 avril : Hortense découvre la vérité sur Doria, Vic ouvre les yeux (résumé + vidéo épisode 1162 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1162 – Hortense, Enzo et Mehdi vont unir leurs forces ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, ils comprennent que Vic est sous l’emprise de Doria, qui met sa vie en danger. Ils sont déterminés à lui faire ouvrir les yeux !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 avril 2025 – résumé de l’épisode 1162

Depuis qu’il a appris la maladie de Vic, Enzo ne peut s’empêcher de se tourmenter pour elle. L’avenir l’angoisse. Vic, de son côté, essaie de rassurer celui qu’elle aime. Elle lui affirme qu’elle prend bien soin d’elle, notamment en suivant les conseils de Doria Fauvel. Mais Enzo reste dubitatif face aux méthodes de la cheffe naturopathe… De son côté, Mehdi montre le livre à Hortense et lui explique qu’il a été interdit ! Hortense remarque que le nom de l’auteur est un anagramme de Doria Fauvel. Elle fait des recherches et découvre que la soeur de Doria est morte, contrairement à ce qu’elle a dit à Vic…

Hortense alerte alors Vic, qui va confronter Doria. N’ayant plus confiance en la cheffe, Vic se rend enfin à l’hôpital. La secrétaire fait en sorte que le médecin la reçoive entre deux patients car le temps est compté : Vic doit être opérée sous deux semaines pour maximiser ses chances de guérison ! Mais Vic, paniquée, ne sait toujours pas ce qu’elle veut faire…



De leur côté, Clotilde et Joachim reçoivent une bonne nouvelle : ils ont reçu l’agrément pour devenir famille d’accueil ! Quant à Lionel, il fait pression sur Teyssier pour qu’il prenne Inès en stage à l’institut la semaine prochaine !

Ici tout commence du 25 avril 2025 – extrait vidéo

