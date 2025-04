Plus Belle La Vie du 25 avril 2025 : Vanessa fait ses adieux à Hector, il disparait ! (résumé + extrait vidéo épisode 319 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 319 de PBLV – Vanessa va décider de tirer un trait sur Hector aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais alors qu’elle lui a fait ses adieux, Hector disparait…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 avril 2025 – résumé de l’épisode 319

Ulysse retrouve sa mère endormie, toute habillée, sur la terrasse. Une bouteille de vin vide traîne au sol. Quand Ulysse insiste pour savoir ce qui ne va pas, Vanessa fond en larmes : Hector l’a trahie, il est avec Blanche Marci ! Ulysse tente de la raisonner en lui disant qu’on ne peut pas empêcher les gens de tomber amoureux. Mais Vanessa rétorque que Blanche n’aurait jamais dû revoir Hector : elles avaient un accord. Elle rejette violemment Ulysse, qui lui lance alors, désolé mais amer, qu’elle n’a que ce qu’elle mérite.

Pendant ce temps, Luna conseille à Blanche de porter plainte. Blanche préfère calmer les choses : après tout, Hector est le beau-frère de Vanessa.



Publicité





Hector est en ligne avec Blanche quand Vanessa frappe à sa porte. Elle est blessée, humiliée. Elle lui remet une offre de rachat de ses parts dans le groupe Kepler, bien au-dessus de leur valeur. Hector comprend qu’elle est déterminée à le sortir de sa vie. Vanessa lui annonce qu’elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. C’est la fin. Hector réalise que c’est un adieu. Elle lui dit qu’il l’a déjà assez fait souffrir.

Hector se rend sur le lieu où il avait embrassé Vanessa pour la première fois. Désorienté, il demande à un passant si la gare est loin, et parle de prendre un train pour Caracas. Le passant pense à une blague, mais Hector est sérieux. Il ne comprend pas où il est. “Vous êtes à Marseille”, lui répond l’homme. Pendant ce temps, Blanche confie à Thomas qu’elle est heureuse. Elle tente d’appeler Hector. Mais au téléphone, celui-ci ne la reconnaît pas. Il la vouvoie, lui demande qui elle est, et finit par raccrocher en affirmant qu’il va rater son train pour Caracas. Il laisse son téléphone derrière lui et disparaît.

Blanche vient chez Vanessa. Celle-ci refuse d’abord de la recevoir, mais Ulysse l’a laissée entrer. Blanche la supplie : Hector a disparu. Il tenait des propos incohérents au téléphone, et depuis, plus aucune nouvelle. Elle n’arrive pas à le joindre, il est introuvable. Elle implore l’aide de Vanessa pour le retrouver.

À la résidence, Steve embrasse une jeune femme sous le regard d’Apolline, qui les surprend et se réjouit pour lui. Steve, lui, pense qu’il ne la reverra plus. Apolline ironise sur son “premier coup d’un soir”, ce qui énerve Steve : il la remballe en lui rappelant qu’il ne l’a jamais vue avec un garçon. Plus tard, Apolline raconte à Jules ce qui s’est passé avec Steve. Mais Jules est inquiet : il a un mauvais pressentiment concernant le père de Steve. Apolline, elle, croit simplement qu’il est jaloux.

Plus tard, Jules confronte Steve à propos de son père. Steve commence lui aussi à se poser des questions, mais il ne comprend pas ce revirement soudain. Jules lui demande s’il en a parlé à ses mères. Steve répond que ça ne les regarde pas. Jules le trouve changé. Steve rétorque qu’il assume enfin qui il est, et quitte la conversation, agacé. Jules confronte ensuite Sébastien. Il lui demande pourquoi il ne s’est jamais manifesté plus tôt, ni informé les mères de Steve. Sébastien, agressif, lui ordonne de se mêler de ses affaires. Il le menace : “Considère ça comme un avertissement.”

Pendant ce temps là, Nisma sèche encore les cours. Elle confie à Aya et Thomas qu’elle pense arrêter la fac. Thomas tente de la remotiver, persuadé qu’elle fait une erreur. A la résidence, Apolline rejoint Nisma, qui tente de réviser, mais peine à mémoriser quoi que ce soit. Apolline comprend que Nisma est au plus bas.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Steve prend une lourde décision, les résumés jusqu’au 9 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 25 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.