Danse avec les Stars : Lénie et Jungeli sortent le single « À Tes Côtés » (VIDÉO)

​Ce vendredi 4 avril 2025 marque la sortie très attendue du duo « À Tes Côtés », fruit de la collaboration entre Jungeli et Lénie, stars de la nouvelle saison de Danse avec les Stars.











Jungeli, révélé en 2023 avec son titre « Petit Génie », s’est rapidement imposé comme une figure incontournable de l’afropop en France. Son ascension fulgurante l’a conduit à participer à la 14ᵉ saison de « Danse avec les Stars » en 2025, où il a fait équipe avec la danseuse Inès Vandamme .​

De son côté, Lénie s’est fait connaître lors de la Star Academy en 2023, où elle a séduit le public par sa voix et son interprétation. Après la sortie de plusieurs singles à succès, dont « J’ai plus peur » et « Domino », elle a également rejoint « Danse avec les Stars » en 2025, dansant aux côtés de Jordan Mouillerac .​

« À Tes Côtés » est le résultat de leur alliance artistique, mêlant les influences afropop de Jungeli à la pop sensible de Lénie.​ Disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming, « À Tes Côtés » s’annonce comme un morceau incontournable du printemps 2025.



VIDÉO écoutez « À Tes Côtés » le duo de Lénie et Jungeli