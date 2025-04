Les Traîtres : un coup de foudre entre 2 célébrités sur le tournage !

Publicité





C’est hier soir qu’M6 a lancé la saison 4 de son jeu « Les Traîtres ». Et alors que 20 nouvelles célébrités se lancent dans l’aventure aux côtés d’Eric Antoine, il semblerait qu’il y ait eu de l’amour dans l’air sur le tournage !











En effet, Dominique Tapie, la veuve de Bernard Tapie, a fait une révélation cette semaine sur RTL.

« Il y a quand même un scoop, Francis Huster m’a dit ‘si on s’était connus un peu plus jeunes on aurait eu une affaire’. Je lui ai dit ‘attention tu vas te prendre un coup de foudre » a déclaré Dominique Tapie, qui participe au jeu avec sa fille, Sophie Tapie.

Sophie a confirmé la proximité entre sa mère et Francis Huster, expliquant que son père n’aurait pas du apprécié : « Il fallait toujours qu’elle soit à moins de deux mètres de lui. Il n’aurait pas supporté, il se serait fait un film avec Francis Huster« .



Rappelons qu’hier soir, il y a déjà eu deux éliminations dans le premier épisode des Traîtres : Laurent Maistret et Terence Telle. Et Sophie Tapie fait partie des Traîtres ! (voir notre résumé complet ici).