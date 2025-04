Demain Nous Appartient du 18 avril : Nordine et Aurore gravement malades ! (résumé + vidéo épisode 1925 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 18 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1925 de DNA – Le maître chanteur arrêté, une nouvelle intrigue commence dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, Aurore et William sont hospitalisés d’urgence dans un état grave !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 18 avril 2025 – résumé de l’épisode 1925

Aurore et Nordine ont été transportés d’urgence à l’hôpital Saint-Clair. Tous deux présentent une forte fièvre. Manon et le commandant Constant sont très préoccupés. Malheureusement, William ne peut leur fournir davantage d’explications : pour l’instant, les médecins ignorent l’origine de leurs symptômes. S’agit-il d’un simple virus ou d’une maladie plus grave ? Impossible de le dire pour le moment… Mais William essaie de se montrer rassurant avec Manon. Et il demande à Martin de lui donner un maximum d’infos sur le lieu où ils étaient ensemble 2 jours plus tôt.

De son côté, Michaël semble réticent à faire passer un message. Et Soizic remarque qu’Adam porte encore les marques de la veille…



