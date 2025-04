Plus Belle La Vie du 18 avril 2025 : le mariage d’Eric et Bahram tourne mal (résumé + extrait vidéo épisode 314 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 314 de PBLV – C'est le jour J pour le mariage d'Eric et Bahram dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais ça va très mal tourner !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 avril 2025 – résumé de l’épisode 314

Vanessa est au plus mal. Ulysse la rejoint et lui confie avoir trouvé étrange ce qui s’est passé la veille avec Hector, qui s’est brusquement refermé. Ulysse remarque qu’elle rayonne comme une enfant en présence d’Hector, et selon lui, ce n’est pas anodin. Il lui demande alors s’ils ont été ensemble. Vanessa admet à demi-mot que oui, il y a longtemps, avant son père, et que ce n’était pas important. Elle lui assure que tout est terminé. Submergée par l’émotion, elle éclate en sanglots et avoue à Ulysse qu’elle a tout gâché, qu’elle est allée trop loin.

Pendant ce temps, Hector se confie à Blanche. Il lui raconte tout ce qui s’est passé. Blanche, peu surprise venant de Vanessa, écoute tandis qu’Hector affirme que Vanessa est folle. Il lui qu’elle mérite mieux que tout ça. Blanche, elle, culpabilise : elle pense que Vanessa a fait tout ça à cause d’elle.



Ulysse rapporte à Ophélie ce qu’il a appris sur leur mère et Hector. Ophélie est sous le choc. Ulysse, lui, confie qu’il n’a jamais perçu d’amour entre leurs parents, ni compris leur mariage. Selon lui, Hector est le véritable amour de leur mère. Il souhaite simplement qu’elle puisse être heureuse.

Vanessa tente de présenter ses excuses à Hector, mais il est froid et lui annonce qu’il part à un mariage. Il est écoeuré par ce qu’elle est devenue. Vanessa lui déclare son amour, affirmant qu’elle l’a toujours aimé, mais Hector réplique qu’elle ne sait qu’haïr. Elle implore une nouvelle chance ; il refuse sèchement, promettant seulement de venir récupérer ses affaires plus tard.

Pendant ce temps, Thomas aide Eric à se préparer pour son mariage. Eric est tendu. Thomas lui rappelle qu’il ne s’agit que d’un mariage blanc. Il lui confie aussi qu’il a reçu ses papiers de divorce ce matin. Eric tente de le rassurer, l’encourageant à croire en l’avenir amoureux.

Apolline remet à Vanessa un dossier venant de son détective. Vanessa comprend qu’Apolline l’a lu et la recadre sèchement. Apolline, intriguée, lui demande pourquoi elle s’intéresse autant au mariage d’Eric et Bahram. Vanessa, agacée, la met à la porte avant de passer un appel.

Au Mistral, Thomas, Blanche et Hector assistent au mariage d’Eric et Bahram. Le couple s’embrasse sous les flashs de Blanche. Mais la fête est brutalement interrompue : la police débarque et Patrick vient arrêter Bahram, sur ordre de sa hiérarchie.

Au Mistral, Steve est abordé par un inconnu en terrasse. L’homme, prénommé Sébastien, lui révèle qu’il est son père. Bouleversé, Steve l’envoie promener. Sébastien lui laisse tout de même des photos de lui enfant, ainsi que son numéro de téléphone, précisant que ses mères ne lui ont pas tout raconté.

De son côté, Steve montre les photos à Jules, encore abasourdi par cette révélation. Jules est surpris d’apprendre qu’il a deux mamans, ce que Steve ne lui avait jamais dit. Il lui conseille d’en parler avec elles, mais Steve refuse. Après avoir examiné les photos et constaté leur authenticité, Steve reste sceptique : il est persuadé d’avoir été conçu par don anonyme en clinique. Jules, lui, pense qu’il n’a peut-être pas toute la vérité…

Steve parle encore avec Jules : il est persuadé que ses mères lui ont menti, car elles n’apparaissent dans aucun fichier de la clinique en Belgique. Jules lui conseille de se calmer et de leur poser directement la question. Sinon, il devra rappeler Sébastien.

