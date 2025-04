Demain Nous Appartient du 2 avril : une nouvelle vidéo de Victoire, Timothée quitte Sète (résumé + vidéo épisode 1913 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 2 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1912 de DNA – Les choses ne vont pas s’arranger pour Victoire ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la jeune femme va voir une nouvelle vidéo d’elle mise en ligne et cette fois il s’agit d’un deepfake !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 2 avril 2025 – résumé de l’épisode 1912

Une lueur d’espoir pour Victoire et Soraya : la police a enfin une piste solide concernant les piratages de leurs caméras. Ils ont reçu l’autorisation de perquisitionner le domicile du technicien qui leur a installé la fibre, Arnaud Frémicourt, suspecté d’avoir infiltré leur réseau. L’homme assure qu’il est innocent et il est finalement relâché.

De son côté, Soraya finit par avouer à Victoire et à Gabriel qu’elle a payé la rançon. Elle n’est jamais allée voir la police. Et à l’hôpital, nouveau coup de tonnerre pour Victoire, un deepfake est publié et cette fois on la voit sniffer de la cocaïne !



Quant à Timothée, il décide de changer ses habitudes et il surprend tout le monde. Il tombe sur un article et convoque Victor et ses amis à la coloc le soir même pour leur annoncer son départ de Sète ! Il a décidé de démarrer une nouvelle vie au Chili !

VIDÉO Demain nous appartient du 2 avril – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.