Plus Belle La Vie du 2 avril 2025 : Samuel confronte Charles (résumé + extrait vidéo épisode 302 en avance)

Plus belle la vie du 2 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 302 de PBLV – Samuel décide de confronter Charles aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ce dernier avoue qu'il avait rencontré Alix lors d'une soirée étudiante et il l'avait raccompagnée…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 avril 2025 – résumé de l’épisode 302

Samuel retrouve Charles au Mistral et l’interroge sur la soirée à laquelle il a assisté. Charles confirme qu’il y était, invité par un ancien étudiant. Lorsque Samuel lui montre une photo d’Alix, il la reconnaît immédiatement : elle travaillait au buffet ce soir-là. Il lui explique qu’il l’a raccompagnée jusqu’à la résidence après la soirée. Intrigué, Charles demande s’il s’agit d’un interrogatoire et ce qu’Alix a fait. Samuel lui révèle alors qu’elle a été tuée deux jours plus tard. Sous le choc, Charles accuse le coup.

Au commissariat, Samuel confie à Idriss qu’il ne peut pas croire que son beau-père soit impliqué. C’est un homme profondément bienveillant. Mais Idriss lui rappelle qu’il était à Strasbourg lors de la mort de Fanny et qu’il est arrivé à Marseille il y a seulement quelques semaines. Samuel insiste : son beau-père est venu pour opérer Léa, dont il est la dernière chance de survie. De plus, il a avoué spontanément avoir raccompagné Alix, alors qu’il aurait pu le cacher. Idriss lui demande alors de vérifier s’il a un alibi pour la nuit du meurtre.



Au cabinet médical, Yolande attend Léa, mais Gabriel l’informe qu’elle n’est pas là et propose de la recevoir à sa place. Yolande refuse catégoriquement. C’est alors que Babeth intervient et l’invite dans son bureau pour lui dire la vérité. Apprenant enfin la situation, Yolande est bouleversée et furieuse qu’on ne lui ait rien dit plus tôt. Une dispute éclate entre elles lorsque Léa arrive…

De son côté, Jennifer interroge Barbara au sujet de son baiser avec Louis. Barbara la rassure : tout va bien, mais ils n’ont encore rien concrétisé… C’est là que Jennifer propose un petit jeu à Barbara. Elle lui met un torchon sur les yeux mais il a du piment et lui brule les yeux ! Elles foncent au cabinet médical. Plus tard, Louis vient chercher Barbara au cabinet et il la raccompagne chez elle. À l’appartement, il reçoit un message de Jennifer : Nisma va chercher Yaël à la crèche et le ramènera en début de soirée. Barbara en profite pour l’embrasser…

Jean-Paul accompagne Patrick jusqu’à commissariat, il lui confie qu’il avait besoin de parler. Jean-Paul est inquiet pour Léa et avoue angoisser à l’approche de son opération, qu’il a appris être particulièrement risquée. Patrick tente de le rassurer et lui confie qu’il partage la même peur, ayant passé une nuit blanche à y penser. Mais il ajoute qu’il vaut mieux se concentrer sur le fait que l’opération soit possible, plutôt que d’imaginer le pire.

Idriss vient voir Samuel avec une nouvelle information : Charles prétendait se promener sur le Vieux-Port le soir du meurtre, mais Idriss a découvert qu’il a en réalité retiré 3 000 euros ce soir-là. Pour Idriss, c’est accablant, mais Samuel peine encore à y croire. Leur échange est interrompu par Patrick, qui invite Samuel à un dîner avec Charles et Véronique. Réticent, il finit par accepter d’y aller accompagné de Jennifer.

Plus tard, Yolande enlace Léa. Celle-ci lui présente ses excuses pour lui avoir caché la vérité. Elle voulait simplement la protéger de l’inquiétude. Au dîner, Charles, Véronique et Samuel sont réunis. Léa évoque un moment de tendresse avec Yolande, mais Samuel semble ailleurs, troublé par les révélations récentes. Véronique, intriguée, lui demande la raison de cette mine sombre au moment de la photo.

Au commissariat, Idriss demande à Morgane de s’inviter chez Patrick pour le dessert, afin d’observer Samuel et voir s’il est digne de confiance. Il craint que ce dernier ne cherche à protéger son beau-père, désormais suspect. Morgane refuse catégoriquement, ne voulant pas exploiter la maladie de Léa. Chez Jean-Paul, le dîner se poursuit, mais Samuel est complètement absent. Lorsque Charles lui déclare son affection devant tout le monde, il devient livide. Jennifer, inquiète, ne le quitte pas des yeux…

