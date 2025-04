Demain Nous Appartient du 29 avril : Samuel a-t-il enfin identifié le virus ? Nordine fait un arrêt ! (résumé + vidéo épisode 1932 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 29 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1932 de DNA – William culpabilise ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et alors que Samuel pense avoir enfin identifié le virus, Nordine est entre la vie et la mort…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 29 avril 2025 – résumé de l’épisode 1932

Les médecins explorent une nouvelle piste prometteuse concernant la terrible épidémie qui frappe plusieurs habitants de Sète. Après avoir passé le bateau de Dorian et Luna au peine fin, Samuel Chardot en est désormais certain : il s’agit du virus H5N1 ! Il ne reste plus qu’à attendre les résultats des tests pour savoir si Aurore, Gabriel, Nordine et Luna répondent favorablement au traitement. Le danger est-il enfin écarté ?

De son côté, William culpabilise d’avoir laissé Aurore boire dans le verre de Dorian et de ne pas l’avoir dénoncé à la police… Marianne, Samuel et Noor lui assurent qu’il n’y est pour rien.



L’état de Nordine s’aggrave considérablement. En se rendant chez Bart, Roxane le surprend en bonne compagnie. Soizic ridiculise Marine devant les collègues de Fred.

VIDÉO Demain nous appartient du 29 avril – extrait de l’épisode

