Disparition de Christiane Conil, comédienne de « Plus belle la vie »

Publicité





La comédienne Christiane Conil, connue pour avoir joué plusieurs rôles secondaires dans la série « Plus belle la vie », est décédée récemment, comme l’a annoncé sa fille sur sa page du réseau social Facebook. Elle avait marqué les téléspectateurs par son interprétation sensible et juste dans ce feuilleton emblématique de France 3.











Publicité





« Les obsèques de maman auront lieu le mercredi 30 avril. Une cérémonie civile est prévue à 15h30 au funerarium municipal, à saint-Pierre. Vous pourrez venir vous recueillir auprès d elle à partir de 14h30. La crémation aura lieu à 17h dans l intimité familiale. Merci à tous pour vos pensées de paix et d’amour. » a écrit la fille de Christiane Conil.

Outre son apparition dans « Plus belle la vie », Christiane Conil avait une riche carrière à la télévision et au cinéma. Elle avait notamment joué dans des séries telles que « P.J. », « La stagiaire », « No Limit », ou plus récemment dans « Après la nuit », ainsi que dans des films comme « Un homme à la hauteur » et « La veuve Saverini ». ​

Les hommages de ses collègues et des fans affluent, saluant une actrice de grand talent et une personne profondément humaine.​



Publicité





Nos pensées vont à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par son travail et sa personnalité.​